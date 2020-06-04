МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам для поддержания стабильности их работы в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение выделить из резервного фонда правительства на эти цели 11 млрд рублей.

"Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий. Правила предоставления финансовой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении. В пресс-службе уточнили, что субсидии должны быть направлены на поддержание бесперебойной работы и сохранение численности персонала.

Поддержку смогут получить не все аэропорты. "Для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах не должна превышать 50%", - говорится в документе.

Ранее правительство выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.