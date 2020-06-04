В Раде заявили, что новые условия МВФ для Украины потребуют жестких переговоров

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Условия, которые выдвигает для Украины Международный валютный фонд (МВФ) по новым кредитам, являются крайне сложными и во многом неприемлемыми. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"В чем двузначность толкования... Есть программа stand-by, там никаких условий нет, ждем кредит уже на следующей неделе. А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом. Тут придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху", - заявил Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Раскритиковала новую программу МВФ для Украины, проект которой опубликовал ряд украинских СМИ, и оппозиция. В частности, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук заявил, что Украина станет еще более зависимой от МВФ после подписания нового меморандума. Он подчеркнул, что в этот раз цена траншей для Киева оказалась слишком высокой - были приняты законы о продаже сельскохозяйственных земель, а также закон о банках, которые, по мнению политика, являются антиукраинскими по своей сути. В то же время, продолжил он, МВФ решил в одностороннем порядке заменить готовящуюся трехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) , на более короткую стэнд-бай (stand-by).

Зависимость от МВФ и внешнее управление

20 мая украинское правительство утвердило проект меморандума с МВФ. Однако текст документа не был обнародован. Позже ряд украинских СМИ стали публиковать выдержки из него. В новой программе для выделения второго транша МВФ выдвинул Киеву ряд требований. В частности, речь идет о необходимости изменения устава компании "Нафтогаз Украины" и расширения функций наблюдательного совета компании, в котором "основную роль играют иностранцы". Другими требованиями являются изменение процедуры конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия, усиление контрольных функций Национального антикоррупционного бюро, ограничение для Минфина Украины заимствований на внутреннем рынке, ужесточение налогово-бюджетной политики.

Кроме того, Киев должен обеспечить рыночные цены на газ для населения с 1 июля, а на отопление - с 1 октября, повысить пенсионный возраст в стране, продолжить реформы в сфере медицины и образования.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что если президент Владимир Зеленский поддержит этот проект меморандума с Международным валютным фондом, то это приведет к "скачкообразному увеличению зависимости от МВФ и внешнему управлению финансовой системой страны".

"Это - отказ от налоговой реформы (легализации капиталов, снижения налоговых ставок, введения налога на выведенный капитал), отказ от государственной поддержки национальной промышленности и экономики, отказ от внутреннего инвестора и продолжение "банкострела" (банкротства банков), внешний контроль над судебной системой (отбор судей под контролем МВФ), рост цен на услуги ЖКХ и ужесточение механизмов выбивания долгов, контроль над рынком земли (при "убитом" внутреннем инвесторе), еще более независимые от украинского правительства "Нафтогаз Украины", Государственная таможенная и Государственная налоговая службы, Антимонопольный комитет", - написал Бортник в Facebook.

Эксперт считает, что в такой редакции этот документ подписывать нельзя. "Необходимо продолжать переговоры, искать другие источники финансирования бюджетного дефицита. "Или двигаться в направлении, которое знал президент Голобородько (Зеленский в роли президента в фильме "Слуга народа", который в грубой форме отказался от услуг МВФ) и забыл президент Зеленский", - считает Бортник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на днях заявил, что Киев ожидает получения первого транша от МВФ по новой программе в размере 1,9 млрд долларов в текущем году, а в следующем году - еще 1,5 млрд долларов. По предварительным данным, указанный вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета директоров МВФ до 10 июня.