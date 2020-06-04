Aston Martin сократит штат более чем на 20%

ТАСС, 4 июня. Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin планирует сократить до 500 сотрудников компании в рамках оптимизации расходов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

Согласно годовому отчету за 2019 год, в компании работает порядка 2 450 человек. "Aston Martin в ближайшее время начнет консультации по сокращению штата на 500 сотрудников из-за меньших, чем было изначально запланировано, объемов производства и возросшей продуктивности бизнеса", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Отмечается, что автопроизводитель намерен к концу года сократить производственные расходы на £8 млн ($10 млн). Переговоры с сотрудниками и профсоюзами начнутся в ближайшее время.