СМИ: Индия и Россия не договорились о цене производства автоматов АК-203

ТАСС, 4 июня. Индия и Россия не достигли договоренности по предложению о коммерческой цене производства автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии в городе Корва. Об этом в четверг сообщила газета The Economic Times со ссылкой на информированные источники.

"Сторонам не удалось, как намечалось к концу мая, договориться о цене за производство АК-203, - заявили источники. - Согласование коммерческих условий - это непростой процесс, особенно учитывая сложный характер проекта, предусматривающего полную передачу технологий для выпуска АК-203 в Индии и возможного экспорта автоматов за рубеж".

Обсуждение сторонами цены производства АК-203 затруднили, в том числе, ограничения из-за пандемии коронавируса, признали они. В виду сложившейся ситуации маловероятно, что совместное российско-индийское предприятие сможет приступить к выпуску АК-203 в этом году, как планировалось ранее.

В феврале 2020 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявила, что рассчитывает на изготовление первой партии автоматов АК-203 в Индии уже в текущем году.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного индийско-российского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова в начале марта 2019 года. Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по выпуску около 700 тыс. АК-203 в год было создано на заводе в районе города Корва (Korwa Ordnance Factory) в округе Амети в штате Уттар-Прадеш. Индия таким образом должна была стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов бренда "Калашников".