Власти Сингапура выделили $2,5 млрд в качестве прямых выплат населению в связи с пандемией

СИНГАПУР, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Сингапура с начала года выплатило гражданам 3,5 млрд сингапурских долларов ($2,5 млрд) в качестве пособий в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг в парламенте вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

"Мы считаем чрезвычайно важным заботу о наших гражданах в такое сложное время, рассчитываем, что выделяемые средства помогут многим семьям", - сказал чиновник. "Второй пакет выплат начнется с 18 июня, размер будет зависеть от среднего дохода и составит от 300 до 600 сингапурских долларов ($215 - 430)", - рассказал вице-премьер. Кроме того, "семьи как минимум с одним ребенком моложе 20 лет получат дополнительно 300 сингапурских долларов, лица старше 50 лет также смогут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 100 сингапурских долларов ($71)", - отметил Хэн Сви Кит.

Первый подобный пакет помощи населению был выплачен в апреле. Власти 26 мая объявили, что на социально-экономическую поддержку в период пандемии было выделено почти 100 млрд сингапурских долларов ($70,3 млрд) или 20% от ВВП.

В Сингапуре со вторника началась первая фаза постепенного выхода из карантина, введенного 7 апреля. На этом этапе, который может продлиться до конца месяца, увеличилось число предприятий, которым разрешено возобновить работу. Также возобновлены занятия в школах, но пока на ротационной основе с тем, чтобы обеспечить присутствие только половины учащихся. Как ожидается, на втором этапе откроются большинство магазинов, сейчас работают только продовольственные и аптеки. Начнут функционировать спортивные клубы, бассейны, кафе и рестораны смогут принимать посетителей, а жителям можно будет ходить в гости к друг другу. Между тем другие заведения, например библиотеки, музеи, бары, ночные клубы, будут по-прежнему закрыты. Они смогут возобновить работу на третьем этапе, который наступит не ранее чем через шесть недель после второго.

При этом сохраняется требование для всех носить защитные маски при выходе из дома, а также соблюдать социальную дистанцию. За первое нарушение ограничительных правил грозит штраф в размере 300 сингапурских долларов ($211), повторное - 1 000 сингапурских долларов ($705), последующие будут караться тюремным заключением на срок до шести месяцев, штрафом 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.), при этом иностранцы будут депортированы.