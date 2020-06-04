Акции "Норникеля" на Мосбирже падали на 6%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 10:40 мск замедлили снижение и торговались на уровне 21 тыс. 30 руб. за акцию, что на 3,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом к 10:35 мск акции падали до 6,1%, в моменте достигая отметки в 20 тыс. 504 рублей за бумагу, к 10:31 мск стоимость ценных бумаг "Норникеля" снизилась на 4,8% к уровню закрытия предыдущей сессии, опускаясь до 20 тыс. 772 рублей за акцию.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. м, которые попали в грунт и водные объекты. Авария признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.