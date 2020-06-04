Резидент "Сколково" получит $2 млн на создание классов робототехники в Японии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Японии вложит два миллиона долларов в создание школьных классов робототехники от резидента фонда "Сколково" - компании "РОББО". Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

"ROBBO Japan - подразделение резидента фонда "Сколково" компании "РОББО" - включено в государственную программу субсидирования услуг EdTech. Российский производитель образовательной робототехники получит от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии финансирование на открытие классов робототехники и программирования в японских общеобразовательных школах", - говорится в сообщении.

Образование в Японии с 2020 года строится по концепции STEM (Science/Technology/Engineering/Mathematics). Она предполагает обучение точным наукам, технологии, инженерному делу. Программирование и робототехника стали обязательными предметами в школах Японии. В 2020 году ROBBO Japan планирует оборудовать первые 200 школ. Государственные субсидии покроют 70% расходов на организацию инженерного класса, 30% инвестирует компания - участник программы. Таким образом, субсидии японского правительства в проект составят около $2 млн.

"Образовательный рынок Японии очень перспективен для нас. В стране работает около 20 тыс. учреждений начальной школы, где учатся дети с 6 до 12 лет. Пока немногие из них обладают необходимыми оборудованием, программами и образовательными методиками, позволяющими организовать уроки по инженерным дисциплинам. Наше решение "РОББО Класс" как раз направлено на реализацию концепции STEM-образования, на которую ориентируются школы Японии", - сказал основатель компании Павел Фролов, слова которого приводятся в сообщении.

Инженерный класс компании "РОББО" включает набор оборудования и программного обеспечения для обучения робототехнике, программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, схемотехнике, технологиям интернета вещей и "умного дома". Также методисты компании проведут обучение педагогов, предоставят методические материалы и поурочные планы.

"Резидент "Сколково" компания "РОББО" продолжает развитие на японском рынке, доказывая, что российская образовательная робототехника занимает ведущие позиции на мировой арене. В Японии - на родине роботов - школьники будут учиться изобретать, используя российские технологии и образовательные методики. Такое государственно-частное партнерство - хороший пример взаимовыгодного сотрудничества, когда правительство решает социальные задачи, привлекая компетенции и ресурсы бизнеса", - сказал руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" Кластера информационных технологий Павел Кривозубов.