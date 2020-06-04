В АПИ считают, что роль ДФО в мировом производстве может вырасти благодаря пандемии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роль Дальнего Востока, который расположен в центре Азиатско-Тихоокеанского региона, может возрасти на фоне перераспределения инвестиций, вызванных пандемией коронавируса. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

"Многие страны поняли, что коли эпидемия зародилась в Китае, то Китай очень сильно и "выиграл" от этой эпидемии, потому что основное производство средств индивидуальной защиты, санитарной: костюмов, масок, ИВЛ, многих вещей, что нужно во всем мире, как раз и происходило в Китае. Цены на них выросли, естественно, кто-то на всем этом заработал. Поэтому очень многие инвесторы, с которыми мы общаемся, думают о том, как им или забрать свое производство из Китая, или как минимум создать такое же производство в другой стране, чтобы избежать вот этих рисков эпидемиологических", - сказал он.

Петухов отметил, что сложившейся ситуацией активно воспользовалась Индия, где были созданы специальные зоны с инфраструктурой для привлечения тех компаний, которые хотят перенести свое производство из Китая. "Этим очень активно воспользовалась Индия. Я считаю, что они делают абсолютно правильную вещь - они выделили несколько зон территориальных по всей Индии с подключенной инфраструктурой <…> это называется "Инвест Индия", и они, вот те предприятия, которые хотят выйти из Китая, создать такое же предприятие, затаскивают к себе. Считаю, что мы должны в этом процессе тоже участвовать, поскольку Дальний Восток он находится в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона, и как раз роль Дальнего Востока в этой логике может очень сильно возрасти", - заключил он.

Директор АНО АПИ подчеркнул, что, в связи с этим, задачей агентства является анализ ситуации для использования кризиса на пользу макрорегиона. "Поэтому цель наша - как раз высчитать, аналитически понять через наши связи, какие компании могут сейчас зайти на Дальний Восток, и как обычно бывает, любой кризис использовать в нашу сторону, в плюс, в развитие экономики Дальнего Востока", - отметил Петухов.

IT-проекты для Дальнего Востока

АНО АПИ создало рабочую группу по высоким технологиям для привлечения IT-компаний на Дальний Восток, в том числе в Якутию, где создан первый в макрорегионе IT-парк для поддержки стартапов.

"Наша задача - в Якутии очень хорошую площадку, действительно, открыли - их локализовывать и приземлять, поэтому мы сформировали у нас внутри агентства отдельную группу по высоким технологиям, и как только пандемия закончится, будут сняты барьеры на перемещение, мы уже готовы эти компании объезжать и говорить: приходите на Дальний Восток. Потому что если есть место, где работать, то этим компаниям, по сути, не нужно оборудование завозить", - сказал Петухов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АПИ, в Якутии в IT-сфере заняты 1,5 тыс. человек. На конец 2019 года количество компаний-резидентов IT-парка, открывшегося в конце 2018 года, увеличилось с 16 до 110. "За 2019 год по сравнению с 2018 годом объем экспорта IT-услуг оценочно увеличился в 1,4 раза (1,36 млрд рублей). Республика Саха (Якутия) заняла 1 место в ДФО и входит в первую двадцатку субъектов Российской Федерации по экспорту IT-услуг", - отметили в агентстве.

Кроме того, совместно с Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии прорабатывается реализация проекта создания облачной платформы SMART для реализации решений для автоматизации предприятий разной сферы деятельности, стоимость которого составляет около 115 млн рублей. "Реализация такого проекта позволит предоставлять готовый программный продукт по автоматизации управления предприятиями. В случае необходимости он также может быть кастомизирован под запросы клиента", - заключили в пресс-службе.

Первый на Дальнем Востоке IT-парк для поддержки стартапов площадью более 9,5 тыс. кв. м запустили в Якутске в конце 2018 года. Компании-резиденты IT-парка получают все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.

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