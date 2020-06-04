Utair начала выдавать пассажирам ваучеры при отмене рейсов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair начала выдавать пассажирам ваучеры при отмене авиарейса. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"В условиях пандемии возврат денег за отмененные рейсы занимает много времени. Мы понимаем, что пассажиры хотят получить компенсацию как можно быстрее и использовать ее для новых полетов, поэтому ввели ваучеры. Возврат билетов ваучерами доступен на любом тарифе и рейсе", - приводит пресс-служба слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

В компании уточнили, что использовать ваучер можно сразу же, он будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети Utair до конца 2021 года. "Дополнительно к каждому ваучеру Utair начислит 10% от цены билета милями", - добавили в компании.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.