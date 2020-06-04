В Думу внесли новую редакцию законопроекта о трудовом договоре в электронном виде

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в четверг сообщил о внесении в нижнюю палату парламента новой редакции законопроекта, который позволяет заключать трудовые договоры в электронном виде, а также регламентирует обмен юридически значимыми сообщениями между работником и работодателем.

По словам депутата, слова которого приводит пресс-служба комитета, "сегодня в Государственную думу внесена обновленная редакция проекта федерального закона", которым "предлагается внести в трудовое законодательство положения о взаимодействии работника и работодателя в электронном виде посредством обмена юридически значимыми сообщениями".

Первый вариант текста был внесен группой депутатов в июне 2019 года, однако правительство рекомендовало доработать законопроект, высказав целый ряд замечаний. В частности, указывалось на использование понятий, которые в законопроекте не раскрываются, не был конкретизирован порядок и способы отказа работника от обмена электронными сообщениями.

Крашенинников напомнил, что с 1 октября 2019 года действуют положения Гражданского кодекса о цифровых правах, которыми создается основа для регулирования отношений в рамках цифровизации. При этом развитие таких форм передачи информации затрагивает и трудовые отношения.

"Однако в Трудовом кодексе пока нет соответствующих норм, определяющих порядок доставки юридически значимых сообщений. Отсутствие этих правил создает опасную для трудовых правоотношений неопределенность", - констатировал депутат.

Электронный формат

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) новой частью, закрепляющей общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме.

"Предлагается установить, что обмен такими сообщениями может быть произведен не только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа, но и с использованием электронных или иных технических средств", - пояснил Крашенинников. При этом требования к указанным средствам будут определяться правительством, если иное не предусмотрено трудовым договором, локальным нормативным актом, коллективным договором или соглашением. Работодатель также обязан хранить все поступившие от работника сообщения. В законопроекте подчеркивается, что применение новых правил не должно ухудшать положение работника.

Авторы также предлагают установить, что юридически значимое сообщение влечет последствия с момента его доставки адресату. В трудовом договоре можно будет прописать, кто именно будет иметь право отправлять работнику такие сообщения. Законопроект дает возможность работнику в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями в электронной форме в любой момент после заключения трудового договора.

Крашенинников отметил, что сейчас договоры "нередко заключаются с помощью обмена документами по электронной почте, но из-за отсутствия в ТК РФ прямого указания на возможность использования электронных и других технических средств возникают противоречия в вопросах признания таких договоров заключенными". Законопроектом прямо установлено, что трудовой договор может быть заключен "путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств". Положения законопроекта предлагается вводить в действие с 1 октября 2020 года.