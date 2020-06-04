В АПИ считают, что Якутия имеет перспективы для экспорта ягод и дикоросов

ТАСС, 4 июня. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) видит перспективы в продвижении экспорта на международный рынок ягод и дикоросов из Якутии. Это может дать толчок для создания предприятий по глубокой переработке, сказал в четверг журналистам генеральный директор агентства Леонид Петухов.

"Это очень большой бизнес, если его правильно организовать. Потому что начинается все с поставки ягод, потом [идет] поставка замороженных ягод, устраивается холодильник. Потом инвестор начинает думать о том, как произвести, поставить завод по производству джемов, наполнителей. То есть это все перерастает в такую глубокую переработку возобновляемого ресурса. Таких проектов должно быть больше", - сказал Петухов.

Он добавил, что примеры других арктических регионов - Мурманской области и Карелии - показывают, что бизнес в этой сфере может быть очень успешным. Кроме того, по словам главы АПИ, экспорт дикоросов в перспективе может привести к созданию полноценного производства по их переработке.

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.