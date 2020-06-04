Банк России включил в реестр первую краудфандинговую компанию в России

МОСКВА, 4 июня /ТАСС/. Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." стало первой краудфандинговой компанией в РФ, включенной в реестр операторов инвестиционных платформ, следует из данных, опубликованных на сайте Банка России.

Организация включена в реестр 2 июня 2020 года.

Краудфандинговые платформы позволяют привлекать к финансированию различных проектов средства физических и юридических лиц. Они могут оформляться в виде займов, долей в уставном капитале или даже предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения.

В 2019 году в РФ принят закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (первоначально был внесен в Госдуму с названием "О краудфандинге"). По закону инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. При этом для инвестирования устанавливается ряд правил и ограничений.

Так, россияне, не имеющие статуса квалифицированного инвестора, могут инвестировать через такие платформы не более 600 тыс. рублей в год. В свою очередь, индивидуальные предприниматели и компании могут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 млрд рублей в год.

Банк России включает и исключает из реестра сведения об операторах инвестиционных платформ, контролирует соблюдение операторами инвестиционных платформ требований законодательства, а также занимается проверкой их деятельности. Ведение реестра операторов инвестиционных платформ осуществляется в электронном виде.