Мир без бумажных книг. Игроки книжного рынка - о том, что его ждет после пандемии

ТАСС, 4 июня. В книжной отрасли считают, что некоторые традиционные книжные магазины исчезнут, так как спрос в 2020 году не восстановится. При этом есть те, кто уверен в необходимости открытия магазинов для поддержки всей отрасли и сохранения рабочих мест. О ситуации на рынке ТАСС рассказали в издательствах и книжных сетях.

Что происходит с рынком

Как сообщили ТАСС в одном из крупнейших в РФ издательств "Эксмо", с момента объявления особого режима практически все офлайн книжные магазины закрыты, осталось два канала - интернет-магазины и продуктовые магазины. При этом в каких-то онлайн-магазинах продажи ощутимо выросли, в каких-то упали, но в целом, по данным компании, ситуация оставляет желать лучшего.

"На сегодня падение в общем обороте около 70%. Из-за закрытых книжных небольшая часть читателей обратилась к цифровым книгам. Но, разумеется, это не компенсирует потерь издателей и книжной розницы: динамика роста онлайн неплохая, но на компенсацию потерь рассчитывать не приходится. Закрытие книжных магазинов накладывает отпечаток на чтение и в мегаполисах, и регионах", - поясняют в "Эксмо".

Продавцы книг подтверждают тенденцию - даже там, где работать магазинам разрешили, ситуация непростая. Как рассказал ТАСС владелец "Полки" (Нижний Новгород) Александр Карпюк, падение продаж критично, потому что даже при отсрочке за аренду помещений все равно придется платить. Причина падения - не только изоляция: как пояснил ТАСС гендиректор уже открывшейся в Ленинградской области сети магазинов "Буквоед" (крупнейшей на Северо-Западе) Дмитрий Репин, упала и покупательская способность населения. "В аналогичный период за прошлый год трафик в магазинах был намного выше - сказывается всеобщее снижение доходов, к тому же многие пока с опаской относятся к посещению общественных мест", - отметил он.

Сложно и издателям - петербургское издательство "Вита Нова", специализирующееся на выпуске коллекционных изданий, отметило падение продаж примерно на 15-20%, рассказал ТАСС его гендиректор Алексей Захаренков, отметив, что печать книг продолжается и издательство пытается продвинуть интернет-продажи. Президент фонда "Евразия", одним из проектов которого является Оренбургское книжное издательство, Игорь Храмов рассказал ТАСС, что из-за закрытия книжных магазинов - как крупных сетевых, так и небольших региональных, которые сотрудничают с небольшими изданиями, продажи книг просто обвалились, отменены и книжные выставки-ярмарки.

"Безусловно, основной объем продаж книг осуществляется именно в книжных магазинах, на выставках-ярмарках. Читатель нередко ориентируется на внешний вид, формат, вес и даже запах бумажной книги. Бумага, оформление обложки - этого нельзя ощутить при покупке книги онлайн", - считает Храмов.

В Москве и Санкт-Петербурге проще, чем в регионах

По данным "Эксмо", закрытие магазинов накладывает отпечаток на чтение и в мегаполисах, и в регионах. Благодаря развитой книжной инфраструктуре и каналам дистрибуции, к которым относятся и товары повседневного спроса, VIP-розница, большое присутствие федеральных книжных сетей и развернутая сеть логистики интернет-магазинов, в Москве и Санкт-Петербурге последствия обвала книжного рынка ощущаются издателями чуть меньше. В регионах же ситуация гораздо сложнее - там сейчас получить бумажную книгу проблематично.

"Отсюда и спрос на электронные издания. Рост объема продаж цифровых книг отмечается на уровне 50%, однако общая доля электронных и аудиокниг не превышает 7% от общего объема рынка", - пояснили в издательстве.

По данным отраслевого доклада Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в мае 2020 года, сегодня российские издательства используют интернет-канал как одно из перспективных направлений - у большинства крупных и средних издательств интернет-продажи печатной книги находятся в диапазоне от 17% до 33% объема реализации.

Директор ростовской сети книжных магазинов "Магистр" Елена Штехина рассказала ТАСС, что с начала пандемии падение продаж в магазинах сети уже 97%, но продажи интернет-магазина выросли вдвое. Популярный в Петербурге семейный книжный магазин "Подписные издания" с конца марта работает только онлайн с доставкой по России. Его совладелец Михаил Иванов отмечает, что онлайн-продажи за два месяца увеличились с 10% примерно в четыре раза.

Президент фонда "Евразия" считает, что онлайн-продажи и раньше были актуальны, в первую очередь для региональных издательств - пробиться в столичные книжные магазины практически невозможно. "Нам проще адресовать своих покупателей в Москве, Питере, Берлине, Париже в книжные магазины, где есть наша продукция, чем рассылать все по почте. Но заказы приходят не только из этих городов, мы их по мере сил исполняем", - отметил он.

Книжный рынок после пандемии

Несмотря на текущие сложности, представители книжного рынка уверены, что и после пандемии канал получения знаний через бумажную литературу по-прежнему будет актуален. Как отмечают в "Эксмо", самоизоляция показала, что для решения ряда вопросов нет необходимости куда-то идти, многое есть в смартфоне, но с "живыми" книгами, которые можно взять в руки, ситуация другая.

"Люди любят сам процесс покупки книг, процесс выбора литературы, в интернете, как правило, читатели уже ищут что-то конкретное <...> Бумажные книги не сдадут позиции", - соглашается доктор филологических наук, профессор факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии (Крым) Наталья Яблоновская. В отличие от офлайновых СМИ, которым пандемия нанесла сокрушительный удар, бумажная книга еще имеет шанс на жизнь: круг читателей, настаивающих на удобстве чтения именно с бумажного носителя, по-прежнему широк и устойчив.

"Можно предположить, что в постпандемический период повышенный интерес к чтению снизится до прежнего уровня, но литература на документальной основе и нон-фикшн по-прежнему будут высоко востребованы", - пояснила профессор.

Однако сами предприниматели видят несколько иные перспективы развития рынка - Штехина считает, что некоторые традиционные книжные магазины исчезнут - спрос в этом году не восстановится, а книга не является предметом первой необходимости. В то же время объем потребления именно электронных книг растет - примерно в 2,2-2,6 раза в год, хотя их доля в общем объеме книжного рынка пока составляет лишь 6-7%.

Для сохранения рынка литературы в классическом, бумажном виде, по мнению книгопродавцев, необходима господдержка - она позволит выйти из кризиса, считают представители бизнеса. Гендиректор сети "Буквоед" рассказал ТАСС, что планирует сохранить все магазины сети (по всему СЗФО их более 140) - эта сеть включена в перечень системообразующих предприятий, и льготные кредиты и субсидии могут помочь при выходе из двухмесячного простоя. Репин подчеркивает, что для поддержки всей книжной отрасли - издательств, писателей, типографий - и сохранения рабочих мест должны открыться все книжные магазины в стране. Такого же мнения придерживаются и издатели.

"Все-таки очень сложно представить мир без бумажных книг. Не все готовы к онлайну, многие предпочитают ощущать бумагу в руках, это дело не только привычки, но и предпочтений. Чтобы сохранить бумажные книги, в первую очередь необходимы открытие книжных магазинов и стабилизация рынка в целом", - резюмируют в "Эксмо".