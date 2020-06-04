Сбор долгов микрокредитными организациями передадут под контроль приставов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с граждан будет передана под контроль судебных приставов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России, это предусматривает разработанный министерством законопроект об изменениях в закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности <…>" и в закон "О кредитных историях".

Контроль судебных приставов за работой коллекторов по возврату просроченной задолженности физических лиц предлагается распространить также на деятельность компаний, занимающихся возвратом долгов с граждан в качестве дополнительной деятельности, то есть на кредитные и микрофинансовые организации, сообщили в Минюсте. Надзор приставов не будет распространяться на сбор долгов организациями ЖКХ и на ломбарды.

"К новым полномочиям ФССП России предлагается отнести ведение перечня организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности (помимо реестра коллекторских компаний - прим. ТАСС), установление ограничений отдельных способов взаимодействия с должниками (информация об ограничениях будет отражена в госреестре и перечне организаций соответственно). Такие ограничения могут устанавливаться на один или несколько способов взаимодействия с должниками на срок до 60 дней", - сообщили в Минюсте.

Согласно законопроекту, для взаимодействия с должниками и иными лицами при возврате долгов (в ходе личных встреч, телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений) кредитные и микрофинансовые организации "обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности".

Разработанный Минюстом законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения в новой редакции.