Продажи новых легковых автомобилей и LCV в мае упали на 51,8%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2020 года сократились на 51,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составили 63 033 шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь - май продажи упали на 25,7% в годовом выражении, до 643,9 тыс. шт.

"В этом месяце мы вновь наблюдаем значительное снижение продаж новых автомобилей - на 51,8% по сравнению с маем 2019 года, что неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. Технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти. Мы рассчитываем, что в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети. Реализация первого пакета мер государственной поддержки будет способствовать постепенному восстановлению рынка во втором полугодии", - прокомментировал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, слова которого приводятся в сообщении.

По данным АЕБ, лидером среди автопроизводителей на российском рынке традиционно остается "АвтоВАЗ", однако по итогам мая концерн сократил продажи Lada на 46%, до 15,6 тыс. авто, продажи Niva составили 1 тыс. автомобилей. На втором месте южнокорейская компания Kia - ее продажи в мае упали на 59%, до 8 тыс. машин. Замыкает тройку Hyundai - компания сократила продажи на 57%, до 6,5 тыс. авто. Следом идут Renault - 5,6 тыс. проданных в мае авто (-47%) и Toyota - 4,5 тыс. машин (-43%).

В прошлом месяце российская автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю сбора статистических данных, сообщали в АЕБ. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в "черный апрель" упали на 72,4%.