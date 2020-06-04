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Опрос: почти 70% российских компаний планируют сохранить дистанционный режим работы

При этом 63% опрошенных компаний намерены сохранить дистанционный режим только для части сотрудников

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 70% российских компаний планируют сохранить дистанционный режим работы сотрудников. Об этом говорится в еженедельном мониторинге ЦСР "Бизнес-климат".

"68% опрошенных компаний планируют сохранить дистанционный режим работы", - говорится в мониторинге.

Отмечается, что 63% компаний намерены сохранить дистанционный режим для части сотрудников, 5% - для всех работников, еще 32% не планируют его сохранять.

По данным ЦСР, большинство компаний, планирующих оставить дистанционный режим работы, сосредоточены в сфере высоких технологий, финансов, инвестиций, а также легкой и пищевой промышленности.

С начала марта 2020 года ЦСР проводит регулярные социально-экономические исследования, отражающие настроения общества и бизнеса в условиях "шоковых" событий 2020 года. С апреля к сбору количественных данных присоединились эксперты компании IFORS. В опросе приняли участие 3000 российских компаний.

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