Кабмин введет обязательные квоты на закупку товаров российской промышленности

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение обязательных квот на закупки товаров отечественных производителей. Об этом он сообщил на заседании правительства в четверг.

"Введение обязательных квот на закупки российских товаров дополнит меры поддержки отечественных производителей. Правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу. В ближайшее время законопроекты будут направлены в Государственную думу", - сказал он.

По словам Мишустина, эта мера направлена на дальнейшее совершенствование системы государственных и корпоративных закупок и поддержку отечественных производителей. Он отметил, что ежегодно на закупки направляются триллионы рублей. При этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение отдается иностранным поставщикам.

"Эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной", - заключил премьер.