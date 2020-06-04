Работающим с гражданами коллекторам введут идентификационные коды

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудникам коллекторских агентств, кредитных и микрокредитных организаций, собирающим долги с граждан, введут индивидуальные идентификационные коды для возможности установить конкретного сотрудника, общавшегося с должником. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста России, это предусмотрено в разработанном проекте изменений в закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

"С учетом мнения бизнес-сообщества в целях охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора", - сообщили в Минюсте. Кроме того, в законопроекте прописано использование робота-коллектора при взаимодействии с должниками.

"Предлагаемые законопроектом нормы позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности", - отметили в Минюсте.

Реформа внесудебного сбора долгов

Изменения предусмотрены проектом закона "О внесении изменений в федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и федеральный закон "О кредитных историях", опубликованном для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Как отметили в Минюсте, рабочей группой по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере коллекторской деятельности по итогам заседания принято решение вернуться к прежней редакции законопроекта, направленного на реформирование нормативного правового регулирования в сфере деятельности по внесудебному возврату просроченной задолженности физических лиц. Главными новеллами станет распространение надзора приставов (и установление требований к взаимодействию с должниками) не только на коллекторов, но и на кредитные и микрокредитные организации, для которых сбор долгов с граждан является дополнительной деятельностью. Они должны быть включены в перечень ФССП и фиксировать взаимодействие с должниками. В свою очередь для профессиональных коллекторских организаций в проекте закона устанавливается обязательное наличие в наименовании организации словосочетания "профессиональная коллекторская организация".