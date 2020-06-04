В Еврейской автономной области планируют создать кластер по переработке графита

ТАСС, 4 июня. Кластер по добыче и переработке графита создадут на территории Еврейской автономной области. Об этом в четверг в ходе онлайн-брифинга сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.

На территории области добывается железная руда, графит, брусит, выращивается соя.

"Наша задача - чтобы графит не уходил за границу для производства батареек, аккумуляторов, металлургии. Чтобы он перерабатывался прямо в Еврейской области, то есть идея - создать графитовый кластер", - сказал он.

Гендиректор АПИ добавил, что с запуском железнодорожного моста в Китай в ЕАО также будет более активно развиваться сфера логистики. "Когда будет запущен мост, соответственно, возникнет все, что связано с логистической инфраструктурой. У нас уже есть интерес инвесторов строить логистические парки", - отметил он.

По словам Петухова, еще одним перспективным направлением для развития в ЕАО являются инвестиционные проекты в сфере медицины. "Нужно локализовывать производство СИЗов [средств индивидуальной защиты], тестов. Все это планируется делать именно в Еврейской [автономной] области, опять же с точки зрения логистики", - отметил он.

Генеральный директор агентства в ходе брифинга также рассказал о том, что АПИ ведет переговоры с международными компаниями о финансировании сельскохозяйственных проектов в ЕАО.

"Очевидно, там [в ЕАО] приоритет - это сельское хозяйство, потому что уникальная совершенно возможность - близость к границе, к логистическому мосту, который скоро будет запущен через реку Амур. Мы, соответственно, ведем переговоры с очень крупными иностранными инвесторами в сельское хозяйство", - сказал он, отметив, что речь идет о международных компаниях.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе АПИ, в частности, китайская корпорация Country Garden Group готова инвестировать до 3,5 млрд рублей в проект по созданию крупного сельскохозяйственного предприятия на территории Еврейской автономной области. Планируется, что для реализации проекта будет создана совместная компания, владельцами которой станут сама корпорация, российские организации и китайский партнер по экспорту. В АПИ отмечают, что появление крупных инвесторов поможет привлечь современные технологии в сельскохозяйственную отрасль Дальнего Востока, а также увеличить объем производства.

"Приход больших инвесторов в сельское хозяйство позволит гарантировать соблюдение самых строгих экологических требований, поможет привлечь на Дальний Восток современные технологии. Под проект по выращиванию и переработке соевых бобов и других сельскохозяйственных культур потребуется до 500 тыс. га. По предварительным оценкам, благодаря проекту российский экспорт сои с Дальнего Востока в Китай может быть увеличен в два раза", - подчеркнули в пресс-службе.

Корпорация Country Garden Group входит в рейтинг 500 крупнейших компаний мира, специализируется на развитии сельского хозяйства, застройке жилых комплексов, постройке экологичных пространств и развитии "зеленых зон", "умных зон".

В ЕАО строится мост из Нижнеленинского в Тунцзян (Китай) через Амур. Это будет первый железнодорожный мост между странами. Его длина - 2 209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Китай завершил строительство своей части. Сдать мост планируется в 2020 году.

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