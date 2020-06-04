В создание завода по переработке сои в Приморье вложат 4,7 млрд рублей

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Приморский край получит 4,7 млрд руб. инвестиций при строительстве завода по глубокой переработке сои по соглашению с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщается на сайте агентства.

"Легендагро Холдинг" планирует развивать сельскохозяйственный проект в Приморском крае. Ежегодный объем производства составит 42,5 тыс. тонн соевого масла, 2,4 тыс. тонн лецитина, 121 тыс. тонн соевого протеинового концентрата, 38 тыс. тонн мелассы, 3,2 тыс. тонн шрота. Вся произведенная продукция будет произведена из не ГМО сырья", - говорится в сообщении.

Предполагается, что на предприятии будет создано 330 рабочих мест. Сейчас "Легендагро Холдинг" ждет подтверждение от "Газпром газораспределение Дальний Восток", чтобы подключить к газоснабжению отведенный под строительство участок.

Всего компания намерена вкладывать средства по трем направлениям, в том числе производить рис и кукурузу, а также создать собственную логистическую фирму для перевалки урожая. Как уточнили в агентстве, к июню 2020 года холдинг вложил в Приморском крае более 912 млн рублей.

Компания "Легендагро Холдинг" была зарегистрирована в конце 2018 года для инвестирования сельскохозяйственных проектов на Дальнем Востоке. Основными акционерами являются Joyvio Group (стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Legend Holdings), Beidahuang Group (крупнейший в Китае сельскохозяйственный бизнес) и Jiusan Oils & Grains Industries Group Co. (дочерняя компания Beidahuang).

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.