Нефтяники в июне существенно перенаправят экспорт на внутренний рынок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в июне существенно перенаправят экспортные объемы нефти на внутреннюю переработку, план производства бензинов в этом месяце составит более 3,1 млн тонн, сообщает Минэнерго по итогам совещания по топливному рынку.

По прогнозам министерства, спрос на бензин в России в июне снизится на 10% год к году, однако в связи со снятием карантинных ограничений потребление топлива в стране постепенно увеличивается.

"Минэнерго России разработаны рекомендованные балансы автомобильного бензина на июнь 2020 года, предусматривающие суммарный уровень производства на уровне июня 2019 года (более 3,1 млн тонн в месяц), увеличение отгрузок на внутренний рынок с темпами, опережающими ожидаемый рост потребления, в том числе для восстановления уровня коммерческих запасов топлива на НПЗ и нефтебазах. Экспортные потоки нефтяные компании должны в существенной мере переориентировать на внутренний рынок уже в текущем месяце", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что все компании подтвердили готовность выполнить рекомендации Минэнерго в полном объеме.

В Минэнерго убеждены, что мощности и объемы производства позволят создать в России профицит предложения топлива, что в свою очередь "позволит стабилизировать ценовую ситуацию в оптовом сегменте на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках".

"Риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует", - заключили в министерстве.