На Кубани до 21 июня сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края продлили запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье. Об этом в ходе совещания краевого оперативного штаба в четверг сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Сохраняется запрет на бронирование отелей и гостиниц на побережье", - сказал Кондратьев.

При этом губернатор региона принял решение о возможности открытия отдельных пляжей на курортах региона в случае их соответствия требованиям регионального управления Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

"Если пляж отвечает всем требованиям социально-эпидемиологических норм, тогда [возможно возобновить их работу] на усмотрение Роспотребнадзора. Пляж может начать работать только в соответствии с разрешения Роспотребнадзора", - сказал Кондратьев. Он обратил внимание на то, что Роспотребнадзор будет рассматривать возможность открытия каждого конкретного пляжа.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина заявила, что возможно рассмотреть открытие пляжей, находящихся на территории санаторно-курортных учреждений с медицинской лицензией, которые уже возобновили работу.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию. С 1 июня санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, возобновили свою работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса с конца марта. При этом пляжи остаются закрытыми.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.

В новость внесены изменения (14:00 мск) - расширен четвертый абзац.