Костин прогнозирует значительное восстановление экономики России уже в июне

"В июне, наверное, будет значительное восстановление всего объема работы нашей экономики. Я думаю, что инвесторы понимают, что базовые проблемы как бы позади, а вторая-третья волна [коронавируса] вряд ли приведет к такого рода жестким мерам, которые применялись в связи с первой волной", - сказал Костин.

Он отметил, что сложившаяся ситуация в экономике была в том числе вызвана кризисом в области нефтегазового сектора. "Возникло перепроизводство. И здесь тоже сработали меры, которые были приняты в рамках механизма ОПЕК+. И мы видим сегодня, что нефть - и Brent, и Urals - приближается к отметке $40, а это, в общем-то, вполне приличная цена для большинства производителей, даже для российского бюджета. Поэтому рынки испытывают определенную позитивную уверенность. И рубль стал крепнуть", - добавил банкир.

В конце мая глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявлял, что экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Министр отмечал, что эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается и введенные ограничения на деятельность бизнеса можно поэтапно снимать.