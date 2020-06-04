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Костин прогнозирует значительное восстановление экономики России уже в июне

Он также отметил, что рынки испытывают определенную позитивную уверенность, так как стоимость нефти приближается к отметке $40

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает значительного восстановления российской экономики уже в июне. Об этом банкир заявил в эфире "Коммерсантъ FM".

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"В июне, наверное, будет значительное восстановление всего объема работы нашей экономики. Я думаю, что инвесторы понимают, что базовые проблемы как бы позади, а вторая-третья волна [коронавируса] вряд ли приведет к такого рода жестким мерам, которые применялись в связи с первой волной", - сказал Костин.

Он отметил, что сложившаяся ситуация в экономике была в том числе вызвана кризисом в области нефтегазового сектора. "Возникло перепроизводство. И здесь тоже сработали меры, которые были приняты в рамках механизма ОПЕК+. И мы видим сегодня, что нефть - и Brent, и Urals - приближается к отметке $40, а это, в общем-то, вполне приличная цена для большинства производителей, даже для российского бюджета. Поэтому рынки испытывают определенную позитивную уверенность. И рубль стал крепнуть", - добавил банкир.

В конце мая глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявлял, что экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Министр отмечал, что эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается и введенные ограничения на деятельность бизнеса можно поэтапно снимать.

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