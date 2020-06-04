Эксперты спрогнозировали падение ВВП РФ на 8% и доллар по 90 рублей к концу года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. ВВП России по итогам 2020 года может рухнуть на 8-8,2%, а курс доллара будет держаться у отметки 90 рублей, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Такое развитие ситуации предполагает базовый сценарий ЦМАКП. В этом случае уровень безработицы подскочит до 8-8,3% в 2021 году, а реальные зарплаты в 2020 году снизятся на 4,5-4,8% и начнут расти лишь в 2023 году. При этом спрос на нефть будет расти медленно, а цены - колебаться на уровне $35-37 за баррель до конца 2021 года. В итоге с четвертого квартала 2020 и до 2022 года курс доллара будет колебаться в коридоре 87-91 рублей.

Оптимистичный сценарий предусматривает максимально быстрый выход из экономического кризиса. Уже в третьем квартале цены на нефть должны будут выйти на промежуточный "уровень поддержки" в $35-37 за баррель, а по мере оживления мировой экономики во втором полугодии 2021 и в 2022 году - вырасти до $45-47 за баррель.

При этом российский ВВП в 2020 году снизится на 4,2-4,5%, уровень безработицы составит на пике 5,3-5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5-0,7% уже в 2021 году. Курс доллара к концу 2020 года достигнет 85 рублей, в 2021 году будет колебаться в пределах 82-85 рублей и упадет до 73-77 рублей в 2023 году.

В случае пессимистичного сценария провал в динамике ВВП в 2020 году "ожидается намного более глубоким, чем в оптимистичном варианте (-11%)". При этом даже в 2023 году рост экономики не превысит 1,9-2,3%. Цены на нефть останутся низкими - $25-30 за баррель - до конца 2021 года и стабилизируются лишь к концу 2023 года (в пределах $40 за баррель).

Уровень безработицы окажется катастрофически высоким - 10,5-10,7% в текущем году. Причем острота проблемы сохранится даже к концу прогнозного периода (безработица на уровне 9-9,5% в 2023 году). Из-за скачка безработицы (плюс высокой инфляции) реальные заработные платы снизятся на 9-9,3% в 2020 году и на 1,7-2% в 2021 году.

Курс доллара с конца 2020 до 2022 года будет находиться в коридоре 95-103 рубля и снизится до 87-90 рублей лишь в 2023 году.

В базовом сценарии инфляция в РФ в 2020 году составит 5,5-5,7%, в оптимистичном - 4,5-4,8%, а в пессимистичном может достичь 6%.