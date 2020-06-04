Штрафы за оборот немаркированной продукции в России могут составить до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Законопроект об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации предусматривает штрафы для юридических лиц в размере до 500 тыс. рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ).

По словам парламентария, предлагается выделить в КоАП отдельные статьи 15.12.1 и 15.12.2, устанавливающие административную ответственность за оборот товаров без средств идентификации. "Размеры штрафов за эти правонарушения предлагается установить для должностных лиц от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, то есть аналогичные уже установленным статьей 15.12 кодекса", - сказал Гаврилов.

Депутат напомнил, что статья 15.12 предусматривает штрафы за производство или оборот продукции без маркировки и без нанесения специальных (акцизных) марок, а также с нарушением установленного порядка маркировки.

"Однако положения данной статьи не учитывают требования законодательства о маркировке товаров средствами идентификации. Поэтому выделение ответственности за отсутствие маркировки товаров средствами идентификации в отдельные статьи КоАП позволит избежать правовой неопределенности при квалификации правонарушения", - пояснил он.

В существующей редакции кодекса, продолжил Гаврилов, отсутствуют указания на наличие ответственности за введение в оборот товара, в результате которого нарушаются требования об обязательной маркировке.

"Не регламентирован ввод таких товаров в оборот, их оборот и вывод из оборота. Понятие "вывод из оборота" является более широким, чем понятия "сбыт" или "продажа", поскольку включает в себя не только возмездное, но и безвозмездное отчуждение товаров. Предлагаемые изменения позволят унифицировать ответственность в сфере маркировки средствами идентификации независимо от вида товаров", - отметил парламентарий.

Немаркированные лекарства

Законопроект также вводит отдельную статью об ответственности за производство и продажу немаркированных лекарственных препаратов для медицинского применения. Как уточнил автор документа, за повторное совершение действий по вводу в оборот таких лекарств предлагается ввести ответственность в виде конфискации производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара. По его мнению, эта мера позволит сократить объем производства контрафактных лекарств.

"Введение ответственности за отсутствие маркировки товаров средствами идентификации направлено на совершенствование контроля за качеством, на поддержку производителей и борьбу с производством контрафактной продукции, наносящим урон отечественному производителю. Дополнительные меры ответственности за производство и оборот контрафактных лекарств позволят не допустить вброс на рынок лекарств, распространяемых бесплатно в качестве гуманитарной помощи, с истекшим сроком годности", - добавил Гаврилов.

В случае принятия законопроекта, заверил он, срок его вступления в силу будет отложен на полгода. "Мы понимаем, что в условиях переходного периода, осложненного тяжелой эпидемиологической обстановкой, срок вступления в силу новых положений будет отложен на шесть месяцев в случае принятия закона. Сам законопроект будет официально внесен в Госдуму после получения официального отзыва правительства РФ", - заключил Гаврилов.

Ранее ТАСС сообщал, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу при условии ее доработки. В кабмине рекомендовали конкретизировать ряд формулировок законопроекта, в том числе уточнить признаки предлагаемого состава правонарушения, а также предусмотреть полугодовую отсрочку по вступлению документа в силу.

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка обуви и лекарств, продажа немаркированных сигарет после этой даты также будет запрещена.