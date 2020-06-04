Эксперт: российская экономика может выйти на докризисный уровень через два-три года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Экономике РФ потребуется два - три года для того, чтобы вернуться на докризисный уровень и восстановиться от последствий пандемии коронавируса. Подобное мнение высказал в ходе бизнес-саммита "Сценарии выхода из COVID-кризиса" глава совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

"Мы здесь сталкиваемся с тем, что <…> у нас предыдущее домашнее задание не было сделано, целый ряд структурных реформ не был проведен. У нас нет реальной пенсионной системы, которая формировала бы длительные пассивы для банков, страховых компаний, массы чего нет. Мой взгляд на этот вопрос, что мы будем выбираться примерно два или три года до предшествующего уровня в России", - сказал бизнесмен.

Влияние пандемии в РФ при этом продлится 2-2,5 года, считает Троценко.

"Мы сейчас видим, что снятие "локдауна" во всех странах связано не с тем, что появилась вакцина - она пока не появилась. И не с тем, что выработался групповой иммунитет. А связано это все в реальности, как бы это ни называли, с причинами экономического характера. Потому что вероятность умереть от коронавируса 1,5%, а от голода 100% <...> На самом деле, это осознанный выбор в пользу снятия карантинных мер за продолжение нормального товарообмена", - подчеркнул он.

Корпорация AEON имеет активы в промышленной, транспортной и строительной отраслях. Так, например, она является совладельцем аэропортового холдинга "Новапорт" и "Московского речного пароходства", владеет химическим "СДС-Азот". Девелоперское подразделение корпорации участвовало в строительстве ряда жилых комплексов в Москве, а также контролирует комплекс "Башня Федерации" в "Москва-Сити".