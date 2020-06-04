"Газпром нефть" направляет в Норильск спасателей и технику для ликвидации последствий ЧС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Компания также начала переброску специализированной техники и оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан, сообщили журналистам в "Газпром нефти".

"Газпром нефть" перебрасывает транспортными самолетами специализированную технику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения - в общей сложности более 85 тонн грузов. Дополнительно планируется переброска грузовыми вертолетами оборудования с месторождений компании на полуостровах Ямал и Гыдан", - говорится в сообщении.

Мобильный аварийно-спасательный отряд оснащен оборудованием и спецтехникой. В его состав входят 70 профессиональных спасателей и специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

Министр энергетики РФ Александр Новак говорил в среду президенту России Владимиру Путину, что планирует попросить нефтяников оказать содействие в ликвидации последствий от разлива дизельного топлива на Надеждинском заводе в Норильске. Глава государства тогда заявил, что это нужно сделать немедленно.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось более 21 тыс. тонн топлива.

Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проведение проверки в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли") и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").