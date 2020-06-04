Онлайн-продажи X5 Retail Group за май выросли на 40%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Онлайн-продажи X5 Retail Group в мае 2020 года выросли на 40% относительно апреля и составили 2,37 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Совокупная выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и экспресс-доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" в этот период составила 2,37 млрд рублей (с учетом НДС), из которых 1,7 млрд обеспечил Perekrestok.ru и 673 млн сервисы экспресс-доставки", - говорится в сообщении.

Прирост относительно апрельских показателей (1,7 млрд рублей) составил 40%, при этом продажи Perekrestok.ru выросли на 41%, а экспресс-доставок из "Пятерочки" и "Перекрестка" - на 34,6%. "Онлайн-продажи в Москве и Московской области в мае принесли 3% от общих продаж Х5 в этих регионах. Темпы роста ускорились более чем в семь раз год к году по сравнению с ростом на 370% в апреле", - отметил в компании.

Количество заказов, доставленных через все онлайн-платформы, входящие в Х5, в мае превысило 714 тыс., из них 350 тыс. заказов через Perekrestok.ru и 364 тыс. через сервисы экспресс-доставки. Средний чек составил 4,8 тыс. рублей в онлайн-супермаркете и 1,8 тыс. рублей при экспресс-доставке из магазинов у дома и супермаркетов.

Сегодня онлайн-супермаркет ежедневного выполняет около 11 тыс. заказов, сервисы экспресс-доставки - 11,5 тыс.

Perekrestok.ru начал работу в апреле 2017 года в Москве, в конце 2019 года в столице запущена экспресс-доставка из "Пятерочки", в апреле 2020 года заработал сервис быстрой доставки из "Перекрестка". В настоящее время интернет-сервисы Х5 для заказа продуктов с доставкой домой доступны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, экспресс-доставка из "Пятерочки" работает в Казани и Краснодаре, а Perekrestok.ru - в Нижнем Новгороде. Три из пяти дарксторов Perekrestok.ru вышли на положительную EBITDA, новые объекты в Видном и Нижнем Новгороде выйдут на положительную экономику объекта раньше запланированного срока, сообщила компания.