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Правительство рассмотрит макропрогноз на 2021-2023 годы на следующем заседании

Рассмотрение макропрогноза на предстоящую трехлетку ранее значилось в повестке заседания 4 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство РФ перенесло на следующее заседание рассмотрение прогноза социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Этот вопрос перенесен на следующее заседание правительства", - сказали в пресс-службе министерства.

Традиционно заседания правительства проходят по четвергам. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, рассмотрение макропрогноза на предстоящую трехлетку значилось в повестке заседания 4 июня. 

Минэкономразвития 22 мая представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, в котором уточнило основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно новому прогнозу министерства, экономика России по итогам 2020 года упадет на 5%. В последующие годы ВВП РФ будет расти на 2,8% в 2021 году, на 3% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году.

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