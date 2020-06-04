Правительство рассмотрит макропрогноз на 2021-2023 годы на следующем заседании

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство РФ перенесло на следующее заседание рассмотрение прогноза социально-экономического развития России на 2021-2023 годы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"Этот вопрос перенесен на следующее заседание правительства", - сказали в пресс-службе министерства.

Традиционно заседания правительства проходят по четвергам. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, рассмотрение макропрогноза на предстоящую трехлетку значилось в повестке заседания 4 июня.

Минэкономразвития 22 мая представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, в котором уточнило основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно новому прогнозу министерства, экономика России по итогам 2020 года упадет на 5%. В последующие годы ВВП РФ будет расти на 2,8% в 2021 году, на 3% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году.