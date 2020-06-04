Промсвязьбанк снизит ставку по ипотеке до 3,99% для бюджетников Ставропольского края

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) снизит ставку по льготной ипотеке до 3,99% для работников бюджетной сферы Ставропольского края. Соответствующие договоренности были достигнуты между главой банка Петром Фрадковым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в ходе рабочей встречи, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Достигнутые с руководством края договоренности о снижении ставки по ипотеке, прежде всего для работников бюджетной сферы с детьми, позволят ставропольцам приобретать жилье на максимально комфортных сейчас на рынке условиях, также они смогут рефинансировать действующие жилищные кредиты под минимальный процент. В перспективе мы намерены и дальше внедрять новые инструменты и решения для повышения качества жизни в регионах", - сообщил Фрадков, слова которого цитирует пресс-служба.

В результате минимальная ипотечная ставка составит 3,99% для сотрудников бюджетной сферы, которые являются зарплатными клиентами ПСБ, на жилье на первичном и вторичном рынке по программе "Семейная ипотека". По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%. В ПСБ отмечают, что в качестве первоначального взноса можно будет использовать материнский капитал.

Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%, реализуемая банком в рамках проекта "Госпрограмма 2020" на покупку квартир в новостройках.

В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров, слова которого приводятся в пресс-релизе, сообщил, что поскольку жилищный вопрос является одним из важнейших, то Ставропольский край предпринимает собственные программы поддержки граждан. Так, в рамках программы "Молодая семья" более 1 тысячи семей в этом году должны получить свое жилье. При этом по поручению губернатора в краевом правительстве будет рассмотрена возможность субсидирования ипотечных кредитов из регионального бюджета для работников бюджетной сферы.

Также в ходе видеоконференции стороны обсудили совместные шаги по поддержке предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, вопросы содействия бизнесу в реализации экспортно-ориентированных проектов, поддержки организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.