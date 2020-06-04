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Чувашия получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей на развитие экономики

Средства пойдут на создание государственных и частных промышленных технопарков, агропромышленного и экотехнопарка, а также льготы для представителей малого и среднего бизнеса

ТАСС, 4 июня. Чувашия получит из федерального бюджета почти 3 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики в 2020-2022 годах, сообщает в четверг пресс-служба правительстве республики.

"Подписано распоряжение правительства Российской Федерации о выделении Чувашской Республике в 2020-2022 годах бюджетных ассигнований в размере 3 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Уточняется, что средства будут направлены на создание государственных и частных промышленных технопарков, агропромышленного и экотехнопарка, а также льготы для представителей малого и среднего предпринимательства, на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

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