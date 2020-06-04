Субсидии на выплату зарплат получили почти 1 млн заявителей от бизнеса

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти 1 млн предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам встречи замруководителя ведомства Светланы Бондарчук с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"В течение мая территориальные подразделения ФНС приняли 1,215 млн заявлений на предоставление субсидий за апрель. Так, 956 тыс. заявителей признаны соответствующими всем критериям, субсидии им уже перечислены - 41 млрд рублей в расчете на 3,41 млн сотрудников", - сказали в пресс-службе.

С 1 по 3 июня в налоговую службу поступило уже 508 тыс. заявлений на перечисление субсидии за май, они охватывают 2,3 млн работающих, уточнили в ведомстве.

Бондарчук отметила, что первоначальный отказ по причине того, что отчетность о списочном составе сотрудников не соответствует параметрам предоставления субсидии, не означает невозможности претендовать на нее заново. Она добавила, что требования к работодателям предоставлять справки о своих банковских счетах со стороны налоговиков неправомерны - такую информацию органы ФНС получают при непосредственном информационном обмене с банками.

"Из всех государственных ведомств, которые в период кризиса призваны оказывать бизнесу поддержку, у ФНС это пока получается лучше всего. Конечно, немалую роль в этом играет информационная продвинутость службы, над которой столько времени трудился ее бывший руководитель", - сказал в свою очередь Борис Титов.

О субсидии

Президент Владимир Путин 15 апреля поручил организовать выплаты субсидий малым и средним предприятиям (МСП), признанным наиболее пострадавшими в результате пандемии коронавируса, в размере 12 130 рублей в месяц на зарплату каждому сотруднику.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 апреля утвердил правила предоставления таких субсидий. Условиями их получения являются включение в единый реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства. Также налоговая и страховая задолженность компании или индивидуального предпринимателя не должна превышать 3 тыс. рублей, а штат сотрудников должен быть сохранен не менее чем на 90% к 1 апреля.

По данным ФНС, потенциальное право на субсидии на выплату зарплат в размере одного МРОТ за апрель и май имеют 1,737 млн субъектов экономики. Совокупная численность работающих в них составляет около 5 млн человек.