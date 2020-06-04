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Опрос: треть мечтающих о зарубежном отпуске россиян готовы провести его внутри страны

Самыми популярными российскими направлениями стали Сочи и Крым, говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия"
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Почти треть россиян, мечтающих провести летний отпуск в этом году за границей, готовы отправиться на российские курорты. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Путешествия", с результатами которого ознакомился ТАСС.

Аналитики сервиса провели опрос в конце мая 2020 году, в нем приняли участие около 5 тыс. человек. Летний отпуск в этом году планируют 76% респондентов, из них 14% хотели бы отправиться в путешествие в июне, в июле - 41%, в августе - 45%.

"Если отпуск будет летом, 65% опрошенных хотели бы провести его в России, а 35% - за границей. При этом 32% мечтающих о зарубежном отпуске готовы поменять решение и запланировать отдых на российских курортах, если границы летом не откроют", - отмечается в исследовании.

Самыми популярными российскими направлениями для отдыха по результатам опроса стали Сочи и курорты Краснодарского края, Крым, Санкт-Петербург, озеро Байкал и Алтай. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Испания, Италия, Греция и Кипр.

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