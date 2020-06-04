Путин поручил поэтапно завершить газификацию регионов в 2024-2030 годах

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому", правительству и другим органам власти обеспечить поэтапное завершение газификации страны до 2024 года и 2030 года, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства поручил сформировать источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям "без привлечения их средств". Также президент поручил обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур "единого окна" и многофункциональных центров.

Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности под руководством Игоря Сечина поручено обеспечить "координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления и организаций" и создать в этих целях рабочую группу.