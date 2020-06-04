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Международные резервы России за неделю сократились на $1,4 млрд

Они составили $563,9 млрд

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ по данным на 29 мая 2020 года уменьшились по сравнению с показателем на 22 мая на 0,2% (или на $1,4 млрд) и составили $563,9 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России. 

Регулятор отметил, что снижение произошло "вследствие отрицательной переоценки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. 

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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