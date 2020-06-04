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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Boeing вернул лизинговой дочке Ростеха предоплату за самолеты 737 MAX

Эксплуатация самолетов этой серии была приостановлена весной 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии
Самолеты Boeing 737 max EPA-EFE/GARY HE
Описание
Самолеты Boeing 737 max
© EPA-EFE/GARY HE

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Американский авиапроизводитель Boeing вернул лизинговой дочке Ростеха, "Авиакапитал-сервису", авансовые платежи за самолеты Boeing 737 MAX. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

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"По договоренности с компанией Boeing все авансовые платежи возвращены "Авиакапитал-сервису" в полном объеме", - cказали в компании. 

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие Ростеха заказало 35 самолетов такой серии, эксплуатация которых была приостановлена весной 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед крушением был сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности). 

По данным Financial Times, компания требовала вернуть ей в том числе предоплату в размере $35 млн с процентами. В августе 2019 года "Авиакапитал-Cервис" подала иск против Boeing, обвинив корпорацию в намеренном сокрытии информации относительно летной пригодности самолетов Boeing-737 MAX 8 . 

Ростех тогда говорил, что готов содействовать сторонам в урегулировании спора. Как пояснял представитель "Авиакапитал-Сервис", даты поставки лайнеров были перенесены на три года - с октября 2019 года на март 2022 года. Самолеты приобретались для российских авиакомпаний и предлагались, в том числе, лоукостеру "Победа".

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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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