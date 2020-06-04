Чибис: расширение Мурманского транспортного узла потребует еще 220 млрд рублей инвестиций

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Увеличение пропускной способности железнодорожной части мурманского транспортного узла до 100 млн тонн в год потребует дополнительно 220 млрд рублей инвестиций на прокладку второго пути и создание сортировочной станции, сообщил ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, на данный момент инвестиции в существующий проект оцениваются в 45 млрд рублей.

В рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" планируется создать действующий круглогодичный глубоководный морской порт на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг". Мощности железнодорожной части Мурманского транспортного узла (МТУ) планируется увеличить до 100 млн тонн грузоперевозок.

"При увеличении провозной способности до 100 млн тонн в год необходимо будет построить дополнительно сортировочную станцию и расширить дальние подходы. Это потребует, по предварительным расчетам, еще около 220 млрд инвестиций", - сообщил Чибис, уточнив, что 140 млрд рублей, по предварительным расчетам, потребуется на вторые пути, и 80 млрд рублей - на строительство сортировочной станции.

Часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла (участок "Ямалтрансстроя"), протяженностью 5,7 км планируется задействовать для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском после обрушения старого железнодорожного моста в Кольском районе.

Гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров заявил, что компания поддерживает планы по расширению пропускной способности железнодорожной части МТУ до 100 млн тонн.

Вопрос строительства станции уже проработан РЖД, она может появиться в одном из мурманских поселков, что позволит создать около тысячи новых рабочих мест. В РЖД уже нашли несколько мест для размещения сортировочной станции, которая сможет обеспечить не только объем переработки грузов до 2025 года, но и до 2030-2035 годов.

Обрушение моста

Днем в понедельник при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост под Мурманском, где из-за паводка была смещена и деформирована одна из опор. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. Восстановить железнодорожное сообщение с городом планируется к 23 июня, для этого планируется задействовать новую ветку железной дороги, строящейся в рамках проекта МТУ.