На новгородском предприятии, где погибли 36 тыс. свиней, досрочно снимут карантин по АЧС

ТАСС, 4 июня. Власти Новгородской области снимут досрочно карантин по африканской чуме свиней (АЧС) на одном из крупных сельхозпредприятий региона - ООО "Новсвин", где ограничения были введены в сентябре 2019 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.

ДНК вируса АЧС обнаружили на предприятии "Новсвин" в начале сентября 2019 года. Карантин по АЧС на его территории и в поселениях возле зараженного объекта был введен сначала с 7 сентября до 18 декабря. В октябре 2019 года животноводческое хозяйство уничтожило всех содержавшихся животных - более 36 тыс. голов свиней, началась обработка помещений. В декабре карантин продлили до апреля 2020 года. А затем - до конца июня 2020 года.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий заражения африканской чумой свиней на предприятии ООО "НовСвин". Предприятие выполнило все требования санитарных и ветеринарных служб. Принято решение считать выполненными в полном объеме мероприятия по ликвидации вируса африканской чумы свиней в ООО "Новсвин". Готовится проект указа губернатора об отмене карантина с 6 июня", - отмечается в сообщении.

В последний раз карантин по африканской чуме свиней на ООО "Новсвин" продлевали с 21 апреля до конца июня из-за ситуации с коронавирусом и срыва поставок на предприятие средств для дезинфекции.