МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сервис Delivery Club проверяет информацию о возможной забастовке курьеров, о которой ранее сообщили в Telegram-каналах. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе компании.

По информации в одном из Telegram-каналов, в ближайшую пятницу курьеры Delivery Club планируют устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения.

"Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров (о возможном проведении забастовки в пятницу - прим. ТАСС) и выясним его причину. И мы, и представители логистических компаний всегда максимально открыты для общения с курьерами", - сказали в пресс-службе.

Сейчас сервис работает в штатном режиме, отметили в компании. В Delivery Club подчеркнули, что объем заказов в период самоизоляции из-за коронавируса вырос, а значит, увеличились и доходы курьеров. Также по итогам апреля и мая компания за свой счет удвоила чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение. В остальном условия работы курьеров не менялись, заявили в пресс-службе.