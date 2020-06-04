В Думу внесен законопроект об ограничении времени рекламы перед киносеансами до 10 минут

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, ограничивающий длительность рекламы перед началом сеансов в кинотеатрах до 10 минут. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных вместе с отрицательным отзывом кабмина.

"Реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать 10 минут. Не допускается демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса, указанного лицом, осуществляющим кино- и видеообслуживание", - говорится в тексте. Изменения предлагается внести в статью 17 закона "О рекламе".

Кабмин РФ не поддержал инициативу. Как отмечается в заключении правительства, ее принятие может повлечь снижение доходов прокатчиков, что, в свою очередь, приведет к снижению налоговых поступлений, увеличению стоимости билетов и уменьшению сумм авторских отчислений. Также в материалах к законопроекту отсутствует обоснование установления лимита именно в 10 минут, указывают в кабмине.

"Кроме того, проблема несоответствия фактического времени начала сеанса видеопоказа в кинотеатрах относительно времени, указанного на билете, не требует законодательного регулирования, поскольку может быть решена в рамках норм правил по киновидеообслуживанию населения", - говорится в правительственном отзыве.