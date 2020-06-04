Разлившиеся в Норильске нефтепродукты могут откачать трубопроводом после сбора в емкости

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Разлившиеся в реку Амбарная в Норильске нефтепродукты могут откачать с помощью временно построенного трубопровода после их сбора из реки в емкости, сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть которого попала в водоемы. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

"По мере сбора будем заполнять эти емкости, они достаточно герметичные, всепогодные. Дальше у нас появляется время на то, чтобы обдумать наиболее рациональные варианты работы с этой дизельно-водной смесью. Вариант первый, который предлагали, - это строительство временного трубопровода, чтобы качать [загрязненную воду]. Посмотрим, насколько это рационально и удобно", - сказал Дяченко.

По его словам, согласно другому варианту, емкости можно будет перевезти на санях после наступления заморозков в сентябре-октябре. После этого планируется, используя аналогичное масляному скиммеру (маслоотделителю) устройство, отделить грязь и воду от дизельного топлива, которое в будущем можно будет использовать. "Это нормальный вид питания для наших станций как альтернативный вид топлива", - отметил первый вице-президент компании.

К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

СК возбудил уголовное дело в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").