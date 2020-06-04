АФК "Система" не комментирует информацию о продаже доли Ozon Сбербанку

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. АФК "Система" видит повышенный интерес инвесторов к Ozon на фоне пандемии, сохраняет планы по IPO ретейлера. Об этом ТАСС сообщил представитель АФК "Система", комментируя информацию, появившуюся в СМИ, о возможной продаже доли в Ozon Сбербанку.

"На фоне ускорения темпов роста Ozon в условиях пандемии мы видим повышенный интерес к компании инвесторов и подтверждаем наши планы на IPO", - сообщил представитель АФК "Система".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четырех источников, знакомых с подготовкой к сделке, сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке 30% акций интернет-ретейлера Ozon, чтобы стать партнером холдинга АФК "Система" Владимира Евтушенкова и инвестиционного фонда Baring Vostok. По данным агентства, банк может получить крупный пакет акций только после дополнительной эмиссии акций ретейлера. При этом АФК "Система" и Baring Vostok, которые контролируют примерно по 40% акций Ozon каждый ("Система" владеет 31,3% напрямую и 11,69% через Sistema VC), не собираются выходить из актива, отмечает агентство. В пресс-службах Сбербанка и Ozon ТАСС сообщили, что не комментируют "рыночные слухи".

Сейчас Сбербанк является косвенным акционером AliExpress Россия (после приобретения 36% в совладельце Mail.ru Group - "МФ Технологии") - совместного предприятия крупнейшей китайской e-commerce компании Alibaba с Российским фондом прямых инвестиций, "Мегафоном" и Mail.Ru.

Оборот от продаж Ozon в 2019 году составил 80,7 млрд рублей.