Господдержку в связи с пандемией на Кубани получают 45% субъектов МСП

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, обеспеченного мерами государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса, составляет 45%, с учетом федерального и регионального перечней пострадавших отраслей. Об этом сказал в четверг вице-губернатор Игорь Галась на заседании оперативного штаба региона.

Ранее руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов отмечал, что региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса.

"Если учитывать региональный перечень пострадавших отраслей, в целом охвачено поддержкой более 123 тыс. субъектов МСП, это практически 45% всех субъектов МСП края", - сказал Галась.

Он добавил, что регион уже получил 6,8 млрд рублей поддержки из федерального бюджета. По его словам, исполнение бюджета Краснодарского края в условиях пандемии на данный момент составляет 86% к аналогичному периоду прошлого года, выпали около 15 млрд рублей доходов.

"Достаточно взвешенная бюджетная политика и накопленный запас прочности позволяет нам выполнять своевременно все социальные обязательства, все контракты, которые заключены нашими муниципальными государственными заказчиками, а также выделять дополнительные средства на меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции", - сказал вице-губернатор Краснодарского края.

Галась уточнил, что в регионе семьи с несовершеннолетними детьми, где родители признаны безработными, уже начали получать единовременную помощь по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, выплаты произведены почти на 12 тыс. детей. На выплаты многодетным семьям по 2 тыс. рублей на каждого ребенка в регионе уже потрачено 522 млн рублей.