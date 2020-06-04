В Краснодарском крае за год коэффициент давления на бизнес снизился с 4 до 3,3

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/ Коэффициент давления на бизнес уполномоченными ведомствами, которые проводят проверки предпринимательской деятельности, снизился в Краснодарском крае за год с 4 до 3,3. Это позволило региону подняться в рейтинге с 52 места по стране до 15. Об этом в ходе пресс-конференции с участием прокурора Краснодарского края Сергея Табельского заявил кубанский бизнес-омбудсмен Игорь Якимчик.

Индекс давления на бизнес подсчитывается в регионах России второй год подряд, инициатива его подведения принадлежит бизнес-омбудсмену Борису Титову. Индекс складывается из результатов деятельности контролирующих органов, осуществляющих надзорную деятельность за предпринимателями: количество проведенных проверок, статистика привлечения к административной и уголовной ответственности за выявленные нарушения, суммы взысканных штрафов и т.д. Результаты индекса оглашаются в июне, он формируется из итогов работы контролирующих органов за прошлый год.

"Согласно результатам итогов за 2019 год Краснодарский край занял 15 место. Благодаря совместной работе с прокуратурой Краснодарского края мы доказали, что часть ведомств были не правы. Число проверок снижается в общем объеме. У Краснодарского края коэффициент был 4 в прошлом году, сегодня 3,3", - заявил Якимчик.

Он уточнил, что годом ранее Краснодарский край занимал 52 место в стране по индексу давления на бизнес. По словам кубанского бизнес-омбудсмена в регионе наметилась тенденция снижения репрессивности контрольно-надзорной деятельности. Кроме того, Якимчик обратил внимание на то, что в общем объеме обращений о неправомерности привлечения субъектов предпринимательства к уголовной ответственности, находящихся на рассмотрении уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, на долю Краснодарского края приходится порядка 4-5%.

Прокурор Краснодарского края заявил в ходе пресс-конференции, что за минувший отчетный период было выявлено более 300 фактов нарушений законодательства контролирующими органами, среди которых и незаконное проведение проверок субъектов предпринимательства, к административной ответственности привлечены 22 должностных лица.

"Нам удалось сдвинуть вопрос защиты прав предпринимателей в лучшую сторону. Самое главное давление на бизнес - это работа контролирующих органов. Развитие бизнеса сегодня в крае идет, на мой взгляд, поступательно. Возможности для процветания бизнеса существуют", - резюмировал он.