В регионах ЦФО готовятся к открытию парикмахерских, стоматологий, летних веранд кафе

ТАСС, 4 июня. Власти ряда регионов Центрального федерального округа (ЦФО) планируют в ближайшие дни открыть работу учреждений, в которых очень нуждаются люди из-за продолжительного режима повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. К открытию готовят парикмахерские, летние веранды ресторанов и кафе, рынки, салоны красоты, а также намерены возобновить плановый прием в стоматологиях, передают корреспонденты ТАСС из регионов.

С надеждой на открытие

"Буду с коллегами постоянно мониторить развитие эпидситуации. Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений. В первую очередь мы рассмотрим с 8 июня возобновление плановой работы стоматологий, с 15 июня - открытие летних кафе и веранд", - написал на своей официальной странице во "ВКонтакте" губернатор Курской области Роман Старовойт. Также с 8 июня в Курской области во всех детских садах откроют дежурные группы. Сейчас таких групп 248, но их не хватает для семей, в которых родители постепенно возвращаются на работу. Все остальные ограничения в Курской области до 14 июня не отменяют: также запрещено посещать храмы, закрыты точки общественного питания, фитнес-центры, кинотеатры, автошколы, бани.

В Липецкой области для начала первого этапа выхода из режима повышенной готовности увеличили на 400 мест коечный фонд для зараженных коронавирусом - отдали под них санаторий "Липецккурорт". "Наличие свободного коечного фонда позволяет постепенно снимать ограничительные меры - мы будем обращаться к главному санитарному врачу России и просить разрешить нам смягчить ограничения. Кроме дополнительного госпиталя, мы делаем много тестов. Я рассчитываю, что динамика снизится, и мы будем открывать рынки, магазины, ателье, косметические салоны", - сказал глава администрации региона Игорь Артамонов.

В Орловской области под лечение заболевших коронавирусной инфекцией также полностью передают городскую больницу им. С. П. Боткина. Руководитель департамента здравоохранения региона Иван Залогин уточнил, что дополнительно будет развернуто 232 койки. В Ярославской области тоже ждут от Роспотребнадзора согласования показателей для перехода на первый этап снятия ограничений с 7 июня. "Очень надеемся, что все принимаемые меры помогут в ближайшее время улучшить эпидобстановку и перейти к новым послаблениям. Все предпосылки для этого уже имеются", - написал на своей странице в Facebook губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Возврат к обычной жизни

В Костромской области, по данным пресс-службы администрации региона, не работают только некоторые предприятия торговли, сферы развлечений, услуг, туризма и гостиницы. Но люди ждут открытия и осторожно возвращаются к привычной жизни. Например, во Владимирской области главный государственный санитарный врач по региону разрешил клиникам возобновить плановую стоматологическую помощь, а поликлиникам - вернуться к плановой вакцинации. В Орле открыли парикмахерские и, как сообщили ТАСС в салоне Vladimir, посетителей на удивление не так уж и много, обслуживание проводится по предварительной записи. "Помещения постоянно дезинфицируются, стоит бактерицидная лампа", - сказал администратор салона.

В Тамбовской области тоже возобновили работу салоны красоты, причем, в первые сутки клиентов было очень много, а потом все успокоились. "Сейчас можно говорить о том, что парикмахерские и салоны красоты работают в прежнем режиме, без ажиотажа. Напротив, мы фиксируем даже некоторый спад по числу посетителей по сравнению с докоронавирусными временами", - рассказала ТАСС директор одного из Центров красоты в Тамбове Ольга Миронова.

В Тульской области впервые после перехода на дистанционное обучение часть экзаменов по проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" решили провести очно. Так, учащиеся выпускных групп техникумов и колледжей с 11 по 27 июня покажут свои навыки на подготовленных по требованиям Роспотребнадзора площадках. "Конечно, с учетом действующих ограничений мы сделали все, чтобы переформатировать свою работу, и где возможно, провели итоговую аттестацию в дистанционном формате, однако есть ряд специальностей, по которым это сделать нельзя. Поэтому 317 наших выпускников в 11 колледжах и техникумах будут сдавать итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена", - рассказала глава областного Министерства образования Алевтина Шевелева.

Наука на передовой

Чтобы люди как можно быстрее забыли о коронавирусной инфекции, в Ярославском госпитале ветеранов войн начались исследования препаратов для ее лечения и профилактики. Как сообщили журналистам в региональном оперативном штабе, в госпитале изучают препараты "Олокизумаб", "Авифавир" и "Галавит". Например, "Олокизумаб" производят в Ярославской области, используют в ревматологии и теперь впервые применят для лечения коронавирусной инфекции. А "Галавит" используют в хирургии, у него хорошие иммуномодулирующие свойства - в течение 10 дней его будут давать для профилактики врачам и медперсоналу, работающим в очагах.

"На протяжении того времени, что мы работаем с коронавирусной инфекцией, мы поняли, что пневмония у большинства пациентов не поддается лечению антибиотиками. И сейчас мы понимаем, что эти новые направления в лечении оправданы. Мы видим, как больные хорошо переносят препараты, видим эффект в лечении: снижение температуры, исчезновение интоксикации без особых побочных действий", - сообщил главный внештатный пульмонолог Ярославской области Николай Поярков.