"Норникель": данные об объеме разлившегося топлива были через несколько часов

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Информация о том, что из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском вылилось все находившееся в нем топливо, появилась в течение нескольких часов после инцидента. Она передавалась всем экстренным службам своевременно, сообщил журналистам в четверг первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива, часть которого попала в водоемы. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

"Было предприятие - пожарные дружины ГО и ЧС, были работники МЧС и наши бригады реагирования. Коллеги локализовали возгорание, пожар был ликвидирован - по их отчету около 90 минут ушло на то, чтобы все ликвидировать. Но параллельно уже шла информация и определялся характер повреждения емкости, поэтому уже часа через два-три была точная информация. Через три часа сказали, что весь объем топлива вылился. Это 29 число", - рассказал Дяченко.

Он заявил, что после инцидента от предприятия уведомления поступили своевременно в диспетчерский пункт ГО и ЧС. В частности, в первом сообщении была передана предварительная информация, во втором уточнялись детали, а в третьем сообщалось, что произошел разлив топлива объемом 21 тыс. тонн.

"ЧС-3 (третье сообщение о происшествии - прим. ТАСС) был направлен внутренний документ о создании штаба чрезвычайного самой компанией, и пунктом 2 этого приказа было установлено, что топливо вышло за границы влияния предприятия - значит, что это переводится как минимум в муниципальный характер ЧС. Этот приказ с ЧС-3 был направлен в ГО и ЧС, мэр проводил штаб по ГО и ЧС здесь и отрабатывали по определенной программе. <…> От себя лично могу сказать, что по тем докумнетам, которые посмотрел на станции, топливная компания работала в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий", - подчеркнул Дяченко.