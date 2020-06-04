Более половины поданных заявок на субсидии для МСП в период пандемии одобрили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 июня. /ТАСС/. Безвозмездные субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях в Дагестане смогут получить более 3,7 тыс. предпринимателей, всего на получение такого вида поддержки было подано около 6 тыс. заявок, сообщил в четверг в ходе заседания регионального оперативного штаба уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов.

"Несмотря на то, что потенциальными получателями субсидии в республике, по данным налоговой службы, являлось более 15 тыс. субъектов, по состоянию на 20 мая на получение субсидий было подано всего 1,5 тыс. заявлений. В этой связи нами была организована информационная кампания по разъяснению порядка подачи заявлений. По итогам было подано порядка 6 тыс. заявлений, из которых 3 710 были одобрены", - сказал Далгатов.

При этом, по его словам, в адрес бизнес-омбудсмена поступали жалобы от предпринимателей, которые не попали в перечень потенциальных получателей таких субсидий.

"Были случаи, когда одни предприниматели, торгующие на одном и то же рынке, смогли получить (субсидии - прим. ТАСС), а другие нет - то есть субъекты МСП, по факту занимавшиеся одной и той же деятельностью, имели разные ОКВЭДы (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Также была проблема наличия на 1 марта задолженности по налогам и сборам, превышающей 3 тыс. рублей, когда на момент подачи заявления предпринимателем была полностью погашена сумма недоимки. В ряде случаев получению поддержки помешали фактически образовавшаяся задолженность и неоплаченные за 2019 год налоги и взносы", - пояснил бизнес-омбудсмен.

В конце апреля правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. К таким отраслям, в частности, отнесены непродовольственный ретейл, общепит, деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса, предоставление бытовых услуг и т. д.

Условиями для включения в реестр ФНС в целях предоставления субсидии являются заявление в электронной форме от индивидуального предпринимателя или компании, включенных в реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства, также налоговая и страховая задолженность компании или ИП не должна превышать 3 тыс. рублей, при этом количество работников в марте должно составлять не менее 90% от штата.