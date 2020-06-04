Количество заявок граждан на кредитные каникулы в Сбербанк в мае снизилось на 50%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Количество поданных гражданами в Сбербанк заявок на предоставление кредитных каникул в мае снизилось по сравнению с апрелем на 50%, сообщил журналистам вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев.

"Динамика снижения количества заявок на кредитные каникулы позволяет сегодня уже говорить об устойчивом тренде. В Сбербанке снижение количества поданных заявок в мае по сравнению с апрелем 2020 года составило 50%. Всего с конца марта мы одобрили почти 200 тыс. заявок на урегулирование задолженности на общую сумму 118 млрд рублей. Из них по государственной программе одобрено 55 тыс. кредитов на 18 млрд рублей", - сказал он.

При этом Дегтярев отметил, что уже менее чем через месяц истекает срок предоставления клиентами документов, подтверждающих снижение их доходов более чем на 30%. "Уже сейчас мы понимаем, что не все клиенты смогут это сделать, с ними мы уже начинаем работу по переходу на подходящие собственные программы банка по реструктуризации задолженности", - подчеркнул он.

По собственным программам реструктуризации с конца марта банком приняты положительные решения по 145 тыс. кредитов на сумму 100 млрд рублей.

В целом с конца марта и по сегодняшний день наибольшее количество заявок на урегулирование Сбербанк получил по потребительским кредитам - 393 тыс. на 127 млрд рублей, из них 35 тыс. на 4,4 млрд рублей - по госпрограмме.