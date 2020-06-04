{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве с начала недели открылись более половины предприятий торговли

С начала недели в Москве открылись более половины предприятий торговли - Собянин.

Количество заявок граждан на кредитные каникулы в Сбербанк в мае снизилось на 50%
С конца марта банком приняты положительные решения по 145 тыс. кредитов
Читать полностью