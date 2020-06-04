"Ростелеком" готов технологически обеспечить электронное голосование по конституции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" готов технологически обеспечить работу портала госуслуг для проведения электронного голосования по Конституции РФ в Москве и Нижегородской области. Об этом в ходе видеоконференции в ЦИК сообщил президент компании Михаил Осеевский.

Как будет проходить голосование по поправкам в конституцию

Ранее на заседании Центризбиркома России было принято решение предоставить возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Портал госуслуг - место, в котором человек может реализовать все свои права и потребности во взаимодействии с государством. Мы готовы все технологии и принципы, о которых говорили [в ходе заседания ЦИК] и которые получат статус нормативных документов и законов, соответствующим образом технологически реализовать", - сказал он.

ЦИК на заседании в четверг утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня. Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы. Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.